أدرار.. إحباط تهريب 81 كلغ من الكوكايين

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات الصلبة بلغت 81 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين.

وتمت هذه العملية بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني والأمن الوطني.

وقد أسفرت العملية كذلك عن حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب.

وتندرج هذه العملية في سياق المهام الحمائية التي تضطلع بها الجمارك الجزائرية في مكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية الصحة العمومية.