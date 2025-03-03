أدرار: إحباط محاولة تهريب مواد غذائية مدعمة ومواد طاقوية

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام برقان، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، من إحباط محاولة تهريب كميات معتبرة من المواد الغذائية المدعمة والمواد الطاقوية.

وجاء ذلك، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك، خلال نشاط ميداني مشترك مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، والأمن الوطني.

وأسفرت العملية عن حجز شاحنة ذات مقطورة، و28.120 لتر من زيت المائدة، و4.000 كلغ من مادة الكسكس. و4.000 كلغ من مادة المقرونة، و5.000 كلغ من مادة السكر، و4.400 لتر من المازوت.

وتعكس هذه العملية مدى التجند والتنسيق الدائم بين أجهزة الدولة في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين.