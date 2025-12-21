إعــــلانات
بقلم عايدة.ع
أدرار.. إحباط محاولة تهريب 1.487 خرطوشة سجائر ومهلوسات
  • 28
  • 0

تمكنت الفرقة المتعددة المهام برقان التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، وبالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، من إحباط محاولة تهريب بضاعة أجنبية ومخدرات، تمثلت في حجز 1.487 خرطوشة سجائر أجنبية (أنواع مختلفة)، و13 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ، إضافة إلى 03 غرامات من الكيف المعالج.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، أسفرت العملية عن حجز وسيلة النقل المستعملة وتوقيف ثلاثة أشخاص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

رابط دائم : https://nhar.tv/r8sFm
