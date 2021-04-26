أدرار..إستقالة جماعية لإطارات وعمداء بجامعة أحمد دراية 

على خلفية اقالة مدير الجامعة وتنصيب اخر مكانه

اعلن مجموعة من اطارات جامعة أحمد دراية بأدرار اليوم الاثنين ومن بينهم إطارات إدارية وبحثية وعلمية ومن بينهم عمداء كليات ونوابهم ونواب مدير ورؤساء اقسام ونوابهم.

وكذا مدراء فرعيين وامناء عامين وأساتذة أكاديميين واداريين وموظفين استقالتهم الجماعية وذلك على خلفية اقالة مدير الجامعة السابق بشكل فجائي غير مدروس وتنصيب مدير جديد على رأس الجامعة كان قد شغل امينا عاما لها سابقا.

هذا وجاءت هذه الاستقالة من خلال بيان استقالة جماعية لهذه الاطارات تحوز النهار على نسخة منها موجهة الى وزير التعليم العالي ونسخا منها الى رئيس الجمهورية والوزير الأول ووسيط الجمهورية.

حيث عبر الإطارات المعنيون في بيان الاستقالة عن استنكارهم لمثل هذه الخطوات والتصرفات وكما جاء في نص البيان ونضع امام الهيئات الهيئات المعنية وامام الراي العام الوطني استقالتنا الفورية من كل المناصب الادارية والعلمية للجامعة.

وندعو الجهات الوصية الى مراجعة القرارات بروية واطمئنان ضمانا لاستقرار الجامعة هذا ويذكر ان عدد الإطارات المستقيلة من مناصبها هو تسعة عشر اطارا.