أدرار: إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1.200 ميغاواط

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، أن ولاية أدرار إستفادت من مشروع لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاج تقدر بـ 1.200 ميغاواط.

قال عجال خلال اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية. أن هذه المنشأة الطاقوية التي ستنطلق بها الأشغال خلال السنة المقبلة 2025. ستكون من بين أكبر المحطات من نوعها وطنيا.

ولدى إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع مركز تحويل الكهرباء بقوة 400 كيلوفولط بإقليم بلدية تمنطيط “شرق أدرار”. أشار عجال أن ‘إنجاز هذه المشاريع لا يعني نقصا في إنتاج الطاقة الكهربائية التي لا تتجاوز نسبة إستهلاكها بالولاية 40 بالمائة. بل جاءت كإجراء إستشرافي واحتياطي لمرافقة المشاريع الإقتصادية الضخمة التي تشهدها الولاية في المجال الفلاحي والصناعي.

وأضاف عجال، أن هذا المركز يعد مشروعا هاما جدا باعتباره قاعدة لربط شبكة الكهرباء بجنوب الوطن مع شبكة الكهرباء بشماله. كما أنه سيساهم في تموين مختلف الأنشطة والزبائن العاديين بالكهرباء.

وأشار إلى أن البرنامج الإستثماري لمجمع سونلغاز بولاية أدرار آفاق 2035، يتضمن 15 مشروعا لإنجاز مختلف المنشآت الطاقوية بمبلغ إجمالي يناهز 160 مليار دج. مما سيجعل الولاية قطبا طاقويا بامتياز في مجال إنتاج الكهرباء.

كما استفادت ولاية أدرار من فتح مدرسة وطنية متخصصة في الهندسة لمهن الكهرباء والغاز. والتي ستستقبل أزيد من 150 متربصا من عمال المجمع كمرحلة أولى لتتوسع إلى استقبال مستخدمي كل المؤسسات الوطنية. حيث تضاف إلى 4 مدارس تكوين أخرى تابعة لسونلغاز، وذلك بكل عين مليلة والبليدة وغرداية. بالإضافة كذلك إلى مدرسة التسيير ببن عكنون “الجزائر”.

وأشرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، بمنطقة النشاطات بأدرار على افتتاح مركز تجاري لبيع عتاد الكهرباء. من أجل تقريب العتاد من وسائل الإنجاز في إطار خطة المجمع لفتح 58 فضاء تجاري مماثل عبر كل ولايات الوطن مع نهاية جانفي المقبل.

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