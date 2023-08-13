أدرار.. استرجاع نسر نادر كان معروضا للبيع في سوق أسبوعي

تم استرجاع طائر لسلالة نادرة من النسور كان معروضا للبيع في السوق الأسبوعية للحيوانات الأليفة بمدينة أدرار، وذلك في إطار حماية الحيوانات البرية، حسبما علم اليوم الأحد لدى محافظة الغابات بالولاية .

وجرت العملية بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والقضائية، بعد اتصال من مصالح الشرطة القضائية حول وجود نسر معروض للبيع في سوق السبت المعروف بسوق الحيوانات الأليفة بمدينة أدرار، حسب ذات المصدر .

وإثر ذلك، قامت محافظة الغابات باسترجاع هذا الطائر الذي يعتبر من النوع النادر للنسور التي ظهرت في المنطقة ومن الحيوانات المحمية قانونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتم نقل طائر النسر من طرف مصالح محافظة الغابات إلى المشتلة الإدارية “الأمل” بعاصمة الولاية من أجل العناية به بعد فحصه من طرف مصالح الطب البيطري على أن يتم لاحقا نقله إلى أحد مراكز تربية الحيوانات البرية في إحدى الولايات ليتم التكفل التام به قبل أن يتم إعادة إطلاقه في البرية، كما جرى شرحه.

وعثر على هذا الطائر البري النادر مؤخرا في طريق تحت جسر بمنطقة تبلبالة بإقليم ولاية بني عباس متأثرا بالعطش ودرجة الحرارة الشديدة، حيث قام مواطن بإسعافه والعناية به، وفق ذات المصدر.

و في السياق ذاته، أشارت محافظة الغابات لولاية أدرار أنها استلمت في السنوات الأخيرة عدة طيور مهاجرة من بينها نسور وصقور عثر عليها في المنطقة، مما يستدعي، حسبها، تدخل الباحثين المختصين و الخبراء لدراسة هذه الظاهرة.

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