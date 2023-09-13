أدرار.. افتتاح الملتقى الوطني الـ 21 للشيخ سيدي محمد بلكبير

أشرف والي ولاية أدرار العربي بهلول، صبيحة اليوم، مرفوقا بإطارات ومسؤولين. على فعاليات افتتاح الملتقى الوطني الواحد والعشرين للشيخ سيدي محمد بلكبير رحمه الله. الموسوم ” مصادر مختصر خليل ومكانتها في حركة التأليف بالمذهب المالكي”.

وأوضحت ولاية أدرار أن هذا الملتقى يندرج ضمن الاحتفال باليوم الوطني للإمام وإحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الشيخ سيدي محمد بلكبير.

يشار أن افتتاح الملتقى تم بحضور كل من اقصاصي عبد القادر نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي. الحاج احمد نجل الشيخ سيدي محمد بلكبير رحمه الله، نواب البرلمان بغرفتيه. أعضاء اللجنة الأمنية، إطارات قطاع العدالة، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، مدير جامعة أدرار. المديرون أعضاء الهيئة التنفيذية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، عضو المجلس الإسلامي الأعلى. عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثلوا المجلس الأعلى للشباب، المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية. رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري، جموع الشيوخ والأئمة والضيوف من داخل وخارج الولاية.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإشراف والي ولاية أدرار. وقد شهدت المحطة الافتتاحية لهذا الملتقى المحطات التالية: زيارة المعرض المقام بالمناسبة. تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، القيام لأداء تحية النشيد الوطني. كلمة نجل الشيخ سيدي محمد بلكبير رحمه الله، كلمة والي ولاية أدرار والإعلان الرسمي على انطلاق أشغال الملتقى، بالإضافة إلى عدة تكريمات بالمناسبة.