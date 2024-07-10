أدرار الأولى عالميا.. 6 مناطق جزائرية الأكثر حرا في العالم

صنفت مراكز الرصد الجوي العالمية نهار اليوم الأربعاء 6 مناطق جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم. من بين 10 دول التي سجلت درجات حرارة قياسية وصلت إلى 49.5 درجة تحت الظل.

و احتلت منطقة أدرار المرتبة الأولى عالميا بـ 49.5 و في المرتبة الثالثة منطقة إن صالح بـ 48.8 درجة. و منطقة تيميمون في المرتبة الرابعة بـ 48.7 درجة و منطقة ورقلة في المرتبة الخامسة بـ 48.6 درجة. ومنطقة حاسي مسعود المرتبة الثامنة بـ 48.2 درجة و منطقة بني عباس المرتبة العاشرة بـ 48.1 درجة.