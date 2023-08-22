أدرار: الإطاحة بأحد أفراد شبكة إجرامية لتهريب المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن أدرار، الأسبوع الماضي، من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة كانت بصدد تهريب كمية من المؤثرات العقلية، مستغلا مسكنا خاصا لتخزينها.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فإنه وإستغلالا للمعلومات، تم التعرف على هوية أحد عناصر الشبكة الإجرامية. ليتم توقيفه بأحد أحياء المدينة وتحديد مكان المسكن المستغل لإخفاء المؤثرات العقلية.

وضبط بداخل المسكن بعد تفتيشه بموجب إذن بالتفتيش صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة أدرار، كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. قدرت بـ 10395 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

وأشار البيان، إلى أن التحريات في القضية متواصلة لتوقيف مشتبه فيه آخر من عناصر الشبكة الإجرامية. بعد أن تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل من تحديد هويته.

وتم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار، عن قضية جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وكذا القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وعرض للبيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين ونقل المؤثرات العقلية.