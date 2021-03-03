أدرار: الإطاحة بشبكة اجرامية وحجز 19460قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر وحدات الدرك الوطني بأدرار، من الإطاحة بشبكة اجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية.

وحسب المكلف بالإعلام بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني، تتكون الشبكة من أربعة اشخاص، تم توقيف ثلاثة منهم وآخر في حالة فرار.

وتم خلال هذه العملية حجز 19460 قرص من المؤثرات العقلية من نوع ريفوتريل 02 ملغ ومبلغ مالي مقدرب6550 الف دج.

بالإضافة الى حجز هواتف نقالة، كانت تستعمل من طرف أفراد الشبكة في عملية الاتصالات وحجز مركبة كانت تستعمل في العملية.

وأوضح المكلف بالإعلام في ذات السياق أنه وفور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا بأدرار.