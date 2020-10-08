أدرار: الإطاحة بمنتحل شخصية ضابط عسكري سامي برئاسة الجمهورية ووضعه رهن الحبس المؤقت

تمكنت مصالح الامن المختصة بأدرار، من وضع حد لمنتحل صفة شخص يعمل كموظف عسكري عمومي لدى رئاسة الجهورية وبرتبة ضابط سامي.

حيث افاد بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة ادرار استلمت النهار نسخة منه، في هذا الصدد انه وفي اطار اطلاع الراي العام بالقضايا التي تمس بالنظام العام.

وعملا باحكام المادة11 من قانون الاجراءات فانه وبناءا على معلومات، وردت الى المصالح الضبطية القضاية المختصة تفيد بوجود شخص ينتحل صفة موظف عمومي عسكري.

وبعد توجيه تعليمات لمصالح الامن المختصة في التحري والتحقيق، في وقائع القضية تم توقيف المشتبه فيه “ب-س”والذي كان ينشط بالمنطقة ضابط سامي برئاسة الجمهورية.

حيث اوضح البيان انه وبعد ان تم استكمال اجراءات التحقيق بتاريخ اليوم 08 اكتوبر 2020، تم تقديم المشتبه فيه وبعد استجوابه من طرف وكيل الجكهورية حول التهم والوقائع المنسوبة اليه.

ليتم اخطار قاضي التحقيق بذات المحكمة بتهمة جنحة انتحال عمومية مدنية او عسكرية وانتحال مهنة منظمة قانونا او صفة حددت السلطة شروط منحها والنصب والاحتيال.

هذا وعند استجواب المتهم عند الحضور الاول من قبل قاضي التحقيق والذي امر بوضعه رهن الحبس المؤقت .