أدرار.. الرياح القوية تتسبب في سقوط 8 أعمدة كهربائية وانقطاع التيار

تسببت الرياح القوية التي شهدتها ولاية أدرار أمس الإثنين، في الى سقوط 08 أعمدة كهربائية من بينها 06 توتر منخفض. و02 توتر متوسط وتضرر الشبكة الكهربائية، مما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي ببعض القصور لبلدية رقان.

وحسب بيان لمصالح سونلغاز تدخلت الفرقة التقنية للكهرباء برقان لاسترجاع التزويد بالكهرباء. بسبب تضرر الشبكة الكهربائية، وأشارت أنه تم التدخل لاسترجاع التيار الكهربائي في وقت وجيز.

وأضاف البيان أنه تبقى فرق ذات المصالح مجندة ومتأهبة نهارا وليلاً من أجل اصلاح الاعطاب المسجلة.