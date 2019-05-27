أدرار: العثور على السائقين التائهين بصحراء تنزروفت ببرج باجي مختار

أفادت مصادر محلية متطابقة لـ”النهار أونلاين” أنه تم العثور أخيرا على السائقين اللذين يعملان لدى الشركة الوطنية للنقل البري”SNTR”.

وتم ضبط السائقين على مستوى منطقة، تقع بالقرب من الحدود الجزائرية مع موريتنايا، غرب منطقة برج باجي مختار بصحراء تنزروفت

وذلك بعد رحلة بحث دامت أكثر من يومين، حسب ذات المصادر، والتي بادر بها شباب متطوع من منطقتي

برج باجي مختار ورقان الواقعتين أقصى جنوب ولاية أدرار، حيث عُثر عليها سالمين، وفي صحة جيدة رغم صعوبة التضاريس والمناخ

خصوصا مع الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة، التي تعرفه المنطقة خاصة خلال هذه الأيام، حيث تجاوزت 42 درجة مئوية.

وسبق لـ”النهار أونلاين” التطرق لقضية السائقين المفقودين بصحراء تنرزوفت، بعد عودتهما من مهمة عمل قادتهما خارج التراب الوطني

وبالتحديد إلى مالي، مرورا ببرج بجي مختار،حيث تمكنا من العودة لأرض الوطن،غير أنهما تاها في الصحراء بعد دخول الحدود الجزائرية.

وتم فقدان أثر السائقين بتاريخ السابع عشر ماي الجاي، إلى أن تم العثور عليهما، ونقلهما إلى مستشفى رقان لإجراء الفحوصات.