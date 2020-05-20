أدرار.. العثور على جثة لشخص مجهول الهوية وسط الصحراء

صورة لجثة الشخص الذي عثروا عليه وسط الصحراء

عثر مجموعة من المواطنين إلى جانب عدد من أعضاء مكتب الهلال الأحمر بأدرار، على جثة شخص “هيكل عظمي” وسط الصحراء.

وخلال عملية بحث واسعة عن امراة مفقودة منذ عدة أسابيع بمنطقة فنوغيل الواقعة جنوب عاصمة الولاية، عُثر على جثة تعود لشخص مجهول الهوية.

وفي المقابل ترجح مصادر “النهار أون لاين” ان الجثة تعود لأحد المهاجرين الأفارقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجثة عُثر عليها وسط الصحراء، بعيدا عن المجمعات السكنية.

وتم فتح تحقيق من قبل الجهات الأمنية بهدف تحديد هوية الشخص وأسباب الوفاة الحفيقية في وقت يواصل فيه سكان هذه المنطقة البحث عن امراة مفقودة تركت وراءها ستة أطفال.