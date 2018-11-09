أدرار: “المياه عادت لمجاريها بين أعضاء الرابطة ومدوار”

أكد عضو الرابطة الوطنية لكرة القدم، آكلي أدرار، أن الأمور عادت إلى مجاريها بين أعضاء الرابطة المحترفة، ورئيسها عبد الكريم مدوار.

وصرح أدرار، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “بعد اعتراف مدوار، بخطئه أمام رئيس الفاف خير الدين زطشي، عقدنا اجتماع آخر بين أعضاء الرابطة ورئيسها عبد الكريم مدوار”.

وأضاف: “تحدثنا مع مدوار، عن كل شيء، وحو سوء التفاهم الذي حدث مؤخرا، هدأنا الوضع، وعادة المياه لمجاريها بين الأعضاء، و مدوار”.

وتابع: “خرجنا من هذ الإجتماع بقرار تنصيب أمين عام للرابطة، في الأيام القليلة المقبلة، وتم تكليف جمال مسعودان، بتنصيب اللجان حسب القانون”.

وأوضح آكلي أدرار، في الأخير، أنه سيتم عقد اجتماع آخر بين أعضاء الرابطة ورئيسها، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة باقي النقاط التي تهم الرابطة.