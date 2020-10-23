أدرار: الناحية العسكرية الثالثة تسخر طائرة لنقل 176 أستاذ لبرج باجي مختار

تقدم العربي بهلول، والي ولاية أدرار، بخالص تشكراته لقيادة الناحية العسكرية الثالثة ببشار.

يأتي هذا بعد تسخيرها لطائرة تتكفل بنقل 176 أستاذ على رحلتين يومي الجمعة والسبت نحو برج باجي مختار الحدودية.

يأتي هذا في ظل الظروف الراهنة مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

بالإضافة إلى انعدام وسائل النقل، ومن أجل تفادي حدوث غيابات وتأخرات على مستوى المؤسسات التربوية في بداية هذا الموسم الدراسي.

وتمنى والي أدرار التوفيق لجميع منتسبي قطاع التربية والتلاميذ بالنجاح والتوفيق في مسارهم الدراسي.