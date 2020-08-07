أدرار: انفجار قارورة غاز يودي بحياة شخصين والوالي يعاين مكان الحادث

أخبار الجزائر
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أدرار: انفجار قارورة غاز يودي بحياة شخصين والوالي يعاين مكان الحادث
بقلم نسرين محفوف

أودى انفجار قارورة غاز، بالحي الغربي في أدرار، بحياة رب عائلة يبلغ من العمر 54 سنة، وابنة أخته صاحبة 28 سنة.

وقد تنقل والي أدرار، العربي بهلول، اليوم الجمعة، مرفوقا برئيس الأمن الولائي، ووكيل الجمهورية، ومصالح الحماية المدنية بالولاية، وبحضور الطبيبة المختصة في التشريح، إلى الحي الغربي بأدرار على إثر حادث منزلي  بأحد المنازل العائلية.

وبتواجده في منزل الضحايا قدم الوالي تعازيه للعائلة معربا لهم عن تضامنه ووقوفه معهم في هذه المحنة التي ألمت بهم.

وشهد مكان الحادث حضور العديد من المواطنين وجيران العائلة وعبروا عن تضامنهم معهم.


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