أدرار.. بطالون يغلقون مداخل الدائرة والبلدية بتنركوك احتجاجا على البطالة والحڤرة

احتج نهار اليوم عشرات المواطنين والبطالين ببلدية تنركوك شمال ولاية أدرار، حيث أقدموا على غلق مداخل مقري الدائرة والبلدية.

ودخل السكان في حركة احتجاجية واسعة، قاموا خلالها بغلق أبواب ومداخل مقري بلدية ودائرة تنركوك، شمال عاصمة ولاية أدرار.

وأرجع المحتجون سبب خروجهم وتظاهرهم إلى تفشي مظاهر الحڤرة والتهميش، فضلا عن الإقصاء وغياب فرص العمل للبطالين

أمام عدم تحرك المنتخبين والمسؤولين المحليين، لإيجاد حلول لمشكل البطالة المتفشية، والتي بلغت نسبا عالية بالمنطقة، مطالبين الجهات بالتدخل العاجل.

كما دعا المحتجون إلى ضرورة التحقيق في طرق وآليات التشغيل بالمنطقة، ومحاسبة المتورطين في استمرار بيروقراطية التشغيل

وحرمان العشرات من البطالين من مناصب الشغل، خاصة على مستوى الشركات النفطية الناشطة بالمنطقة.