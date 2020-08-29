أدرار: تخصيص 12 مليار دينار لإنجاز مشاريع تنموية بـ 514 منطقة ظل

خصصت ولاية أدرار، غلافا ماليا قدره 12 مليار دينار، لإنجاز مشاريع تنموية مستعجلة عبر 514 منطقة ظل.

وحسب موقع التلفزيون الجزائري، فقد أوضح والي أدرار، العربي بهلول، أن هذه المشاريع التي لا تتجاوز مدة إنجازها ثلاثة أشهر، مست بالأساس المجالات المرتبطة بالحياة اليومية للسكان بهذه المناطق، على غرار تحسين خدمة التزود بمياه الشرب والربط بشبكة الصرف الصحي وشبكة التموين بالكهرباء.

وفي إطار إعادة التقييم، تم إدراج 105 عملية ضمن المشاريع الموجهة لتدارك العجز التنموي الذي تعانيه بعض المناطق بالولاية سيما مشاريع الطرق الولائية والبلدية وفك العزلة.

في حين وجهت 410 مشاريع لمناطق الظل، والتي سيتم استكمالها مع نهاية السنة الجارية على أكثر تقدير.

وأشار بهلول، أنه تم لحد الآن استلام 135 مشروع، إلى جانب 160 مشروع هي في طور الإنجاز في حين ما تبقى من المشاريع هي في طور الإجراءات الإدارية.

وأوضح أن مناطق الظل بأدرار تعاني عجزا كبيرا في التنمية، لا سيما الربط بشبكة الصرف الصحي الذي لا تتعدى نسبته 60 %، إلى جانب الربط بشبكة الكهرباء والغاز عبر 496 منطقة ظل.

وأرجع بهلول، هذا العجز إلى الأساليب البيروقراطية وسوء التسيير الإداري المبني على المحاباة والتوزيع غير العادل في منح المشاريع عبر مختلف أقاليم الولاية.