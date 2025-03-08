أدرار: تدشين نقطة بيع وصيانة المعدات والآلات الفلاحية

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، خلال زيارة العمل التي يشرف عليها بولاية أدرار، على تدشين نقطة بيع وصيانة المعدات والآلات الفلاحية التابعة للمؤسسة العمومية لتسويق المعدات الفلاحية.

وحسب بيان للوزارة، تعرض هذه النقطة معدات حرث ثقيلة، وأجهزة سقي، ومضخات مياه، وآلات الحصاد والنقل، مصنعة من طرف مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي في سيدي بلعباس التابعة للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية (AGM).

وتعد هذه النقطة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث ستضمن توفير جميع متطلبات الفلاحين من عتاد صناعي وقطع غيار. بالإضافة إلى خدمات الصيانة.

ودعا الوزير مجمع AGM إلى تكوين شراكة تصنيع مع المؤسسة الصناعية العمومية “أنابيب” فرع الشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS. من أجل تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الحاجة إلى استيراد القطع البلاستيكية المستخدمة في تصنيع المعدات الميكانيكية.