أدرار: تزويد مركز مكافحة السرطان بأحدث المعدات الطبية

أعلنت وزارة الصحة، عن وضع المصالح الطبية المتواجدة بمركز مكافحة السرطان بولاية أدرار حيز الخدمة بعدما تم تدعيمها بأحدث المعدات الطبية المعتمدة في التصوير الطبي.

وحسب بيان للوزارة، تم تزويد المركز بأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الإشعاعي. وعتاد المخابر وغيرها من التجهيزات بتكنولوجيات مبتكرة لضمان التكفل الامثل بالمرضى.

ويسع هذا الصرح لـ 140 سرير المقسمة على 10 مصالح من بينها مصلحة العلاج بالأشعة ومصلحة العلاج الكيميائي.

إلى جانب مصلحة التشريح المرضي والجراحة السرطانية والطب النووي و مصلحة طب الاورام السرطانية و أمراض الدم ومصلحة التخدير والإنعاش ومخبر مركزيي.

ويؤطر هذا المركز أطباء اخصائيون في الأمراض السرطانية والعلاج بالأشعة والتخدير والإنعاش. ومشغلي أجهزة التصوير بالأشعة واخصائيين نفسانيين صيادلة ومساعدي تمريض وغيرهم.

مما يسمح في ترقية الخدمات الصحية وضمان التغطية الطبية للتكفل الجيد بالمرضى على مستوى هذه الولاية والولايات المجاورة.

وقد جاء هذا الهيكل الصحي الهام تلبية لتطلعات وآمال مرضى داء السرطان بفضل خدماته الطبية النوعية. والذي يوفر عليهم عناء التنقل نحو الولايات الأخرى خاصة الشمالية.

وذكر البيان، أن هذا المركز مجهز بأحدث المعدات الطبية والمتمثلة في:

3 مسرعات وجهاز الماسح الضوئي محاكاة، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي “IRM”. وجهاز لمسح الضوئي “Scanner” وجهاز للتصوير الشعاعي للثدي. و4 أجهزة للموجات فوق الصوتية و4 أجهزة للتصوير الطبي.