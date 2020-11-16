أدرار..تسجيل 11 حالة تسمم بسبب مياه ملوثة

أفادت مصالح الصحة لولاية ادرار، أنه تم تسجيل 11 حالة تسمم لدى اشخاص من مختلف الاعمار نتيجة تناولهم لمياه ملوثة.

وذلك خلال الأيام الاخيرة على مستوى قصر اولاد اوشن واحياء 80و40و200 مسكن بمدينة ادرار.

وهو ما اكده بعض سكان هذه الاحياء حيث اعلنت في سياق متصل عن فتح تحقيق وبائي لتحديد الاسباب الحقيقة وراء تسجيل هذه الحالات.

والتي تؤكد المعطيات الأولية ان السبب يعود الى اهتراء شبكات قنوات مياه على مستوى هذه الاحياء وعدم صلاحيتها.

فيما اوضحت من جهة مصالح وحدة الجزائرية للمياه بادرار غير ذلك، وان مياه هذه الشبكات صالح للشرب في انتظار استكمال التحقيق من طرف مصالح الصحة والتدابير المتخذة من قبل المصالح المعنية لاحتواء الوضعية.