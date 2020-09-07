أدرار: تضرر 162 مسكن وتسجيل أضرار بمنشآت مائية جراء الأمطار الأخيرة بتيميمون

خلّفت الأمطار الأخيرة التي شهدتها الولاية المنتدبة تيميمون “شمال أدرار” نهاية الشهر الماضي تضرر 162 مسكنا.

وأفادت “وأج” نقلا عن المصالح الولائية، أنه تم تسجيل أضرار ببعض المنشآت في قطاع الموارد المائية.

وقد شكلّت المصالح الولائية فرق معاينة تضم ممثلين عن الهيئات الإدارية والأسلاك الأمنية للوقوف على حجم الأضرار والخسائر.

و أسفرت عملية الإحصاء عن تسجيل 71 مسكنا متضررا بنسبة 51 % و 91 مسكنا متضررا بنسبة أقل من 50 %.

في حين سجلت في قطاع الموارد المائية أضرار بقناة الربط الرئيسية لشبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي عبر القصر القديم.

كما خلفت هذه الأمطار تضرر ثلاث فقارات بالمنطقة وهي فقارة امغير وفقارة السي عبد الرحمن بقصر أحراش وفقارة زقور بأولاد الحاج.

كما سجلت أيضا أضرار على مستوى 6 مدارس ابتدائية بقصور اسماعيل أحمد وزاوية الحاج بلقاسم وتيزقاغت والقصبة وتحتايت وعين باديس.

من جهتها إتخذت السلطات الولائية جملة من التدابير للتكفل بهذه الأضرار من خلال تسجيل عدة عمليات بغلاف مالي قدر بـ 109 مليون دج.

خصصت لتجديد توسيع قناة إيصال مياه الشرب وترميم وصيانة المدارس الابتدائية المتضررة .

كما تمت مراسلة وزارتي السكن والداخلية لتسجيل عمليات تتعلق بتخصيص 71 إعانة سكنية موجهة للبناء الريفي و91 إعانة سكنية موجهة للترميم.

هذا إلى جانب عملية لإعادة تهيئة وترميم الفقارات المتضررة وعملية لإعادة تهيئة وترميم الأضرار التي لحقت بقناة الربط الرئيسية لشبكة الصرف الصحي.