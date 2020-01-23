أدرار.. تفكيك شبكة مختصة في التزوير الأوراق النقدية وحجز 308 مليون سنتيم

أطاحت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أدرار بشبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية.

العملية تمت إثر معلومات تفيد بتواجد الأشخاص يقومون بترويج أوراق نقدية مقلدة على مستوى الأسواق المحلات التجارية ومحطات البنزين.

واسفرت التحريات التي باشرتها ذات المصالح من توقيف احد افلراد الشبكة وبحوزته أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج.

وأثناء التحقيق معه إعترف المشتبه فيه أنه ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية.

كما مكنت التحقيقات من توقيف باقي عناصر الشبكة المكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 65 سنة.

وخلال العملية تم حجز 1541 ورقة نقدية من فئة 2000 د ج مزورة أي مبلغ مالي قدره 3.082.000 د ج.

تم تقديم افراد الشبكة امام وكيل الجمهورية لدى محكمة ادرار .