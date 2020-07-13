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أدرار.. تنصيب عميد الشرطة تهامي محمد رئيسا لأمن الولاية بالنيابة

أخبار الجزائر
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أدرار.. تنصيب عميد الشرطة تهامي محمد رئيسا لأمن الولاية بالنيابة
بقلم اليامين بلعلمي

أشرف المفتش الجهوي الشرطة للجنوب الغربي وبمعية السلطات المحلية لولاية ادرار صبيحة اليوم الإثنين على مراسيم تنصيب عميد الشرطة تهامي محمد رئيسا جديدا لامن ولاية ادرار بالنيابة.

وأوضح المفتش الجهوي للشرطة ممثل المدير العام للأمن الوطني، ان هذا التنصيب يأتي في إطار سلسلة التحويلات التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني وهي المنهجية السديدة التي ستساهم في تكريس مبدأ التداول على المسؤوليات وإتاحة الفرص لجميع الكفاءات في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

وتجدر الإشارة إلى حفل التنصيب تم على مستوى قصر الثقافة بالولاية وبحضور مختلف أسلاك الأمن الوطني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=852422

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