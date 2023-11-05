أدرار.. توزيع 7 سيارات إسعاف جديدة على مؤسسات صحية

أشرف والي أدرار, العربي بهلو، على مراسم تسليم 7 سيارات إسعاف لمؤسسات صحية عبر مختلف بلديات الولاية.

وذلك خلال حفل نظم يوم الأحد بمقر الولاية بإشراف السلطات المحلية.

وتهدف هذه الخطوة التي جرت بحضور رؤساء الدوائر و البلديات المستفيدة من العملية و مسؤولي قطاع الصحة, إلى المساهمة في تحسين ظروف التكفل بالمرضى سيما بالبلديات البعيدة، حسبما أشار إليه مسؤولو الولاية.

ولدى إشرافه على مراسم التسليم, أكد والي أدرار, العربي بهلول, على ضرورة تثمين هذه المكتسبات والحفاظ عليها بما يضمن تحسين التكفل بالمرضى سيما من حيث الإجلاء الصحي.

و أشار المسؤول ذاته الى أن الحصة الموزعة تضم سيارات إسعاف موجهة لفائدة المؤسسات العمومية الإستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية عبر إقليم البلديات المعنية و كذا مركز مكافحة السرطان بعاصمة الولاية إضافة إلى سيارتي إسعاف رباعيتي الدفع خصصتا لبلديتي أقبلي و تسابيت شرق و شمال إقليم الولاية نظرا لخصوصيتهما الجغرافية.

و من جهته, أبرز رئيس بلدية تيمقطن بدائرة أولف, مصطفى بن الطيب, أهمية هذه العملية في تخفيف أعباء التكفل بإجلاء المرضى بالمنطقة نحو مستشفيات البلديات المجاورة والتي تبعد أقربها عن بلدية تيمقطن ب 100 كلم.