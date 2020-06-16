أدرار.. توقيف مجموعة إجرامية وحجز أزيد من 1.5 كلغ من مخدرات “البانغو” 

أخبار الجزائر
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أدرار.. توقيف مجموعة إجرامية وحجز أزيد من 1.5 كلغ من مخدرات “البانغو”  صورة من الأرشيف
بقلم اليامين بلعلمي

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بأدرار، يوم أمس الإثنين، من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ1 كلغ و680 غرام من  نوع “البانغو”.

كما قامت ذات المصالح، من توقيف المتورطين في هذه العملية.

وحسب مصالح الأمن فإن هذه العملية أسفرت أيضا عن حجز مبلغ مالي من عائدات البيع والمتاجرة، قدر بـ 4000 دج.

بالإضافة إلى توقيف أفراد الجماعة الاجرامية التي كانت تمتهن ترويج هذه السموم في الأوساط الشبانية على مستوى الحي الغربي، وكذا حي قراوي بمدينة أدرار.

هذا وبعد استكمال إجراءات التحقيق من طرف قوات الشرطة، تم تقديم أفراد الجماعة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار والدي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.


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