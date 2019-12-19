أدرار .. توقيف 3 أشخاص تورطوا في جريمة قتل شاب بحي “بربع “

فكت مصالح الشرطة القضائية بامنولتية في أدرار لغز جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ ثلاثين سنة بتوقيف المتورطين في القضية.

وتعود وقائع القضية الى تاريخ 2019/12/10 إثر ورود معلومات الى قوات الشرطة مفادها العثور على جثة بأحد المساكن طور الانجاز بقصر بربع.

اين تنقلت قوات الشرطة مباشرة الى مكان تواجد الجثة رفقة الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة وأكد أن الوفاة ترجع لأسباب عنف. لتباشر بعدها عمليات البحث والتحري التي ومن خلالها تم التعرف على الجناة في ظرف وجيز مع وضع خطة محكمة من أجل توقيفهم.

ويتعلق الأمر بثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 سنة و40 سنة

وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم، تم إسترجاع أدلة الإثبات كالملابس والنعال التي كان يرتديها الجناة وقت إقترافهم الجريمة.

لتتم مواجهتهم بهده القرائن قبل أن يعترفوا بفعلتهم الإجرامية هذا وبعد إستكمال جميع الإجراءات.

تم تقديم الموقوفين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار أين وضع المتورطون في القضية رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم لاحقا.