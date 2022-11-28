أدرار.. جريحان في انفجار للغاز المميع GPL

أصيب شخصان بجروح إثر حادث انفجار للغاز المميع سير غاز GPL بمحل لتركيب قارورات سير غاز GPL بولاية أدرار.

وحسب مصالح الحماية المدنية، الحادث وقع على مستوى حي الأمير عبد القادر وسط المدينة. وتمثل في تسرب الغاز أثناء عملية صيانة وتركيب القارورات لأحد السيارات.

وأسفر الحادث، عن إصابة شخصين بحروق من الدرجة الأولى.وتم اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى.

الحماية المدنية …الحادث وقع بسبب تسرب الغاز أثناء عملية صيانة وتركيب لإحدى القارورات….