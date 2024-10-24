أدرار: حجز سلاح و حجز قرابة 2000 قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأدرار. من وضع حد لمجموعة أشرار وحجز 1910 قرص مهلوس.

وقائع القضية تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم وبناءا على معلومات تحصلت عليها قوات الشرطة التابعة لذات الفرقة. مفادها وجود شاب يقوم بترويج المخدرات في الأوساط الشبابية بمدينة أدرار. وعليه تم تكثيف التحريات و الدوريات مع وضع خطة أمنية للإيقاع بالمشتبه فيه، أين تم توقيف أحد المشتبه فيه وإخضاعه للتحقيق.

وقد تم توسيع إجراءات التحقيق من طرف فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات. لتشمل عمليات تفتيش مساكن مشتبه فيهم نتج عنها توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم. مع حجز كمية من الحبوب المهلوسة تقدر بـ 1910 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300ملغ ذات منشأ أجنبي بالإضافة إلى حجز سلاح ناري من الصنف 07 (بندقية) وثلاث هواتف نقالة كان يستعملها أفراد العصابة في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

بعد استكمال جميع الإجراءات من طرف قوات الشرطة. تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.