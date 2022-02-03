أدرار: حجز قرابة 6 آلاف قرص مهلوس وتوقيف شخص

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار من حجز 5920 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية الحجز تمت بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي. في عملية مشتركة وفي إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها. وجاءت على إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن تم استغلالها بإحكام.

كما قامت مصالح الأمن بوضع كمين تم على إثره توقيف شخص وححز كمية معتبرة من المخدرات، تتمثل في 5920 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل كانت موجهة للترويج في مدينة ادرار.

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