أدرار: حجز قرابة 6 آلاف قرص مهلوس وتوقيف شخص
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار من حجز 5920 قرص مهلوس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية الحجز تمت بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي. في عملية مشتركة وفي إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها. وجاءت على إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن تم استغلالها بإحكام.
كما قامت مصالح الأمن بوضع كمين تم على إثره توقيف شخص وححز كمية معتبرة من المخدرات، تتمثل في 5920 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل كانت موجهة للترويج في مدينة ادرار.
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كما تمكنت سابقا عناصر الشرطة في أدرار وبالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي، من توقيف شخص مشتبه فيه. كما حجزت ذات المصالح كمية من المخدرات الصلبة متمثلة في مادة الكوكايين حيث قدرت بقرابة 1 كلغ، حسب خلية الاتصال لأمن الولاية.
وجاءت العملية، إثر استغلال لمعلومات تفيد بمحاولة إدخال كمية معتبرة من هذه السموم إلى مدينة أدرار خلال الآونة الاخيرة . وهذا من أجل بيعها و ترويجها، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح أمن أدرار على توقيف الشخص المشتبه فيه. كما أكدت ذات المصالح أن بعد استكمال كل الإجراءات القانونية والتحقيق تم تقديم الشخص الموقوف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. أين صدر في حقه أمر إيداع الحبس المؤقت في انتظار محاكمته لاحقا.