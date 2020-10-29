أدرار.. حجز قرابة 86 ألف وحدة من المفرقعات في تيميمون

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة تيميمون من حجز كمية معتبرة من المفرقعات قدرت بـ 85800 وحدة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حجز المفرقعات جاءت في إطار المخطط الأمني المسطر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما جاءت العملية نتيجة معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد نقل كمية من المفرقعات بإستعمال مركبة.

ليتم إعداد خطة محكمة للإيقاع بهم، حيث تم تشكيل فرق أمنية وإخضاع المركبة المشبوهة للمراقبة والتفتيش الأمني.

أين تم ضبط ثلاثة علب كرتونية من الحجم الكبير تحتوي بداخلها على 85800 وحدة من المفرقعات النارية.

وأضاف البيان، أنه تم توقيف المشبوهين وحجز المفرقعات لإتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.