أدرار: حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك برقان، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية، وفي عمليات متفرقة.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد جاءت هذه العمليات، في سياق المجهودات المتواصلة لمصالح الجمارك الجزائرية. المبذولة في إطار مكافحة ظاهرة تهريب المواد الغذائية المدعمة والوقود.

كما تم خلال هذه العمليات من القيام بحجز البضائع الآتية: 62544 علبة حليب، و617 كيس من السكر بوزن إجمالي 15425كلغ.

بالإضافة إلى حجز 202 كيس من مادة الفرينة بوزن إجمالي 10100 كلغ، و90 علبة عجائن بوزن إجمالي900 كلغ.

كما تم حجز 54 كيس من مادة السميد بوزن إجمالي 1350 كلغ، و5800 لتر من المازوت، و70 كيس من الفحم. بالإضافة إلى رزم من الملابس والاحذية المستعملة.

المديرية الجهوية للجمارك بالشلف تحجز 85 محرك مستعمل



ودائما في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله، تمكنت كل من الفرقة المتنقلة للجمارك بمستغانم. والفرقة المتعددة المهام بغليزان، التابعتين لمفتشية أقسام الجمارك بمستغانم، من حجز 85 محرك مستعمل.

كما تم حجز المحظورات بعد العثور عليها على متن شاحنتين ذات مقطورة.

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