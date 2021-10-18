أدرار: حجز كميات من الدجاج ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك

تمكنت لجنة اليقظة والمتابعة والمراقبة الحينية والتصدي للمضاربين واتخاذ الإجراءات الردعية بولاية أدرار من حجز ا388.8 كلغ من لحم دجاج غير صالح للإستهلاك.

وحسب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فقد أسفرت هذه العملية أيضا، عن حجز 33 كلغ من منتوجات غذائية غير صالحة للإستهلاك، كانت محفوظة في شروط صحية غير ملائمة.

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