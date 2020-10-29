أدرار.. حجز 3574 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة تينركوك بولاية أدرار، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ3574 وحدة.

وحسب مصالح الأمن، فإن العملية جاءت نتيجة معلومات تحصلت عليها قوات الشرطة بأمن الدائرة، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد نقل كمية من المشروبات الكحولية دون ترخيص.

ليتم على اثرها نصب حاجز أمني بمدخل مدينة تينركوك، أين تم توقيف المركبة المشبوهة.

وأثناء تفتيش المركبة، تم العثور بداخلها على 3540 وحدة من المشروبات الكحولية المحلية والأجنبية الصنع، موزعة على النحو التالي:

3336 وحدة من نوع MATZIG و120 وحدة من نوع PASTIS ذات منشأ أجنبي، و84 وحدة من نوع ويسكي ذات منشأ أجنبي.

وتم حجز المشروبات وتحويلهم للمقر لمباشرة التحريات التي من خلالها وعن طريق إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية بإقليم الاختصاص، تم تفتيش محل تجاري خاص بالمواد الغذائية لأحد المشبوه فيهم.

أين تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية أجنبية المنشأ ممثلة في 34 وحدة ويسكي.

وتم حجز هذه المشروبات الحكولية مختلفة الأصناف والأحجام.

وبعد إستيفاء جميع إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيميمون.