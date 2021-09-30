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أخبار الجزائر

أدرار: حجز 40 طن من الفرينة والسميد موجهة للمضاربة

بقلم فطومة حيدر
أدرار: حجز 40 طن من الفرينة والسميد موجهة للمضاربة
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تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار من حجز 40 طن من مادتي الفرينة والسميد موجهة للمضاربة.

وحسب مصالح أمن ولاية أدرار ، فإن الكمية المحجوزة تمثلت في 4 أطنان من مادة السميد، و36 طن من مادة الفرينة. كانت موجهة للمضاربة، بهدف تحفيز الإرتفاع غير المبرر للأسعار.

وعليه قامت مصالح الأمن بالولاية بتحرير ملف قضائي ضد المخالف، وإحالته أمام الجهات القضائية المختصة.

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