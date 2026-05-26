أدرار.. حجز 4800 قرص مهلوس وتوقيف 3 أشخاص

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بتورطهم في قضية تتعلق بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وأسفرت العملية، عقب تكثيف العمل الاستعلاماتي الميداني، عن حجز 4800 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”. وضبط مركبة رباعية الدفع، ومبلغ مالي يقدّر بـ966 ألف دينار جزائري، يشتبه في كونه من عائدات الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين. فيما تبقى التحقيقات متواصلة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.