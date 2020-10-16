أدرار.. حريق بمحل بيع العطور يتسبب في خسائر مادية معتبرة

تسبب حريق نشب، اليوم الجمعة، في محل لبيع العطور بأدرار في خسائر مادية معتبرة.

خلف حريق نشب في إحدى المحلات التجارية المختصة في بيع العطور وأنواع مختلفة من الروائح خسائر مادية معتبرة.

المحل يقع بشارع بودة وسط مدينة أدرار ، لم يخلف أية خسائر بشرية، حسب مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن الحريق وقع، صباح اليوم الجمعة، في حدود الساعة الواحدة.

وتدخلت ذات المصالح مسخرة أربع شاحنات إطفاء وتسعة عشر عونا لإخماد هذا الحريق.

فيما ذكرت مصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى ان سبب الحريق هو شرارة كهربائية .