أدرار: حمزة آل سيد الشيخ يدعو إلى إحياء الفقارات والمحافظة عليها من كل أشكال التلوث

دعا الوزير المنتدب المكلّف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ إلى إحياء التراث البيئي “الفقارة” وحمايتها من التلوث بولاية أدرار.

وعاين الوزير خلال زيارته إلى ولاية أدرار، فقارة اغوسرو إحدى أهم وأكبر الفقارات بأدرار والواقعة بقصر ودغة بدائرة فنوغيل.

ودعا الوزير إلى إبعاد قنوات الصرف الصحي التي هي بالقرب من الفقارات.

وخلال زيارة المسجد العتيق بتاغجمت ببلدية فنوغيل، أعطى الوزير تعليمات للسلطات المحلية بضرورة دعم المجتمع المدني.

وذلك من خلال ترميم هذه القصور العريقة، كما دعا إلى تشجيع المستثمرين في قطاع السياحة البيئية.