أدرار.. حملة للبحث عن 5 اشخاص تاهوا في صحراء تنزروفت

افادت مصادر محلية من المقاطعة الادارية برج باجي مختار الواقعة أقصى جنوب عاصمة الولاية أدرار ان مواطنون قاموا باطلاق حملة تطوعية واسعة اليوم الجمعة.

وذلك بحثا عن خمسة أشخاص تاهوا في صحراء تنزروفت في منطقة تقع بين دائرة رقان وبرج باجي مختار وهذا منذ اكثر من يومين.

وبحسب ما ذكرته نفس المصادر للنهار فان هؤلاء الاشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع من نوع طويوطا هليكس ومن بينهم ثلاث نساء وطفل بالاضافة الى سائق السيارة التي كانت متجهة من رقان نحو برج باجي مختار حيث انقطع الاتصال بهم ولم يصلوا لحد الان الى برج باجي مختار.

ما دفع بمواطني المنطقة باطلاق عملية بحث واسعة قصد العثور عليهم في اقرب الاجال خاصة وان الجهة تشهد ارتفاعا شديدا لدرجات الحرارة الموسمية التي تتجاوز هذه الايام ال48 درجة مئوية.