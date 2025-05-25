أدرار.. دخول شحنة تزيد عن 18 طن من الدجاج المجمد البرازيلي

أعلنت مديرية التجارة لولاية أدرار، عن استلام شحنة من “الدجاج المجمد البرازيلي المستورد” و التي تزيد عن 18 طن.

من جهتها أوضحت وزارة التجارة وضبط السوق الداخلية، عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه “في إطار تموين السوق المحلي بمختلف أنواع اللحوم من طرف المتعاملين الاقتصاديين ، قام أعوان الرقابة و قمع الغش بولاية أدرار بخرجة ميدانية لاستلام شحنة من “الدجاج المجمد البرازيلي المستورد” و التي تزيد عن 18 طن”.

كما أشارت أن المنتوج يباع مباشرة للمستهلك بسعر 340 دج للكيلوغرام الواحد.

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