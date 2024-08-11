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أدرار : عائلة تعيش الحرمان داخل كوخ بمنطقة بالحاج

بقلم النهار أونلاين
أدرار : عائلة تعيش الحرمان داخل كوخ بمنطقة بالحاج
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أدرار : عائلة تعيش الحرمان داخل كوخ بمنطقة بالحاج

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