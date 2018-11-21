أدرار.. قتيلان وجريحان في حادث مرور ببلدية زواية كنتة

أخبار الجزائر
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أدرار.. قتيلان وجريحان في حادث مرور ببلدية زواية كنتة
بقلم اليامين.ب

لقي شخصين حتفهما وأصيب 4 أشخاص في حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء ببلدية زواية كنتة حنوب ولاية أدرار .

وحسب مصادر لـ النهار الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بين قصري ادمر وتاخفيف ببلدية زواية كنتة.

وتمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين ما خلف وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف ونقل الضحايا الى العبادة المتعددة الخدمات بالمنطقة.فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

للاشارة فان الحادث يعد  الثاني خلال نفس اليوم بعد حادث انقلاب سيارة خلف مقتل امراة وجرح ثلاثة اخرين بنفس المنطقة وعلى نفس الطريق ابوطني رقم 06.


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