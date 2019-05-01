“أدرار” لرؤساء الأندية :”من هنا فصاعدا لا تتحدثوا عن مدوار”

الرياضة
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“أدرار” لرؤساء الأندية :”من هنا فصاعدا لا تتحدثوا عن مدوار”
بقلم إسماعيل عشاش

طالب عُضو المكتب التنفيذي للرابطة المُحترفة لكرة القدم، آكلي أدرار من رؤساء الأندية الكف عن إنتقاد نظيرهم، عبد الكريم مدوار.

وتحدث قائلا لـ”النهار” :”لقد سمعنا الكثير من القيل والقال قبل إنطلاق أشغال الجمعية العامة، ولكن الواقع ظهر مُغايرا بشكل كُلي”.

وأضاف :”لقد تمت المُصادقة على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع، وهو ما يُظهر بأن الجميع موافق على السياسية المُعتمدة من الرابطة”.

ليُنهي حديثه :”من هنا فصاعدا لا أحد يحق له عن عبد الكريم مدوار، لأنهم أظهروا له مُساندة مُطلقة وأمام العلن”.


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