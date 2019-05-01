“أدرار” لرؤساء الأندية :”من هنا فصاعدا لا تتحدثوا عن مدوار”

طالب عُضو المكتب التنفيذي للرابطة المُحترفة لكرة القدم، آكلي أدرار من رؤساء الأندية الكف عن إنتقاد نظيرهم، عبد الكريم مدوار.

وتحدث قائلا لـ”النهار” :”لقد سمعنا الكثير من القيل والقال قبل إنطلاق أشغال الجمعية العامة، ولكن الواقع ظهر مُغايرا بشكل كُلي”.

وأضاف :”لقد تمت المُصادقة على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع، وهو ما يُظهر بأن الجميع موافق على السياسية المُعتمدة من الرابطة”.

ليُنهي حديثه :”من هنا فصاعدا لا أحد يحق له عن عبد الكريم مدوار، لأنهم أظهروا له مُساندة مُطلقة وأمام العلن”.