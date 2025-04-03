أدرار: مشاريع لإنجاز منشآت التبريد بسعة 20 ألف متر مكعب

أدرجت عدة مشاريع هامة لإنجاز منشآت التبريد بسعة إجمالية تقارب 20 ألف متر مكعب بولاية أدرار.

وحسبما أوضح مدير القطب الجنوبي للشركة الجزائرية العمومية المتوسطية للتبريد ”فريقوميديث” بأدرار سالم بلوي. فإن تلك الهياكل تشمل مركب للتبريد بعاصمة الولاية بسعة 15.000 متر مكعب. بلغت نسب إنجازه مراحل “متقدمة”. حيث سيستلم قريبا بعد استكمال التجهيزات إلى جانب منشأة مماثلة ببلدية رقان. بسعة 4.000 متر مكعب وتوجد في المراحل الأولى من الإنجاز.

وتكتسي هذه الهياكل أهمية لوجستية في ضمان التوفير المنتظم للمواد الاستهلاكية. سيما من المنتجات النباتية والحيوانية التي تتطلب توفر شروط حفظ تقنية والمساهمة في ضبط سوقها. حيث تعمل الشركة على تجميع وتوضيب وتخزين وتوزيع هذه المواد الاستهلاكية، حسبما أشير إليه.

كما تتوزع طاقة استيعاب مركب التبريد بعاصمة الولاية على 12.000 متر مكعب مخصصة للتبريد بدرجة حرارة موجبة. بالإضافة كذلك إلى 3.000 متر مكعب بدرجة حرارة سالبة. موزعة على أربع غرف تبريد كبيرة بسعة 1.500 متر مكعب لكل واحدة منها. وأربع غرف بسعة 1.000 متر مكعب، وعدد مماثل من الغرف بسعة 500 متر مكعب لكل غرفة. حسب إحتياجات الفلاحين مما يساهم في مرافقة وتثمين الإستثمار والإنتاج الفلاحي بالمنطقة.

كما تتعامل المتوسطية للتبريد مع مختلف المنتجات الفلاحية الإستراتيجية. حيث تسعى ضمن خطة توسيع نشاطها إلى التوجه أيضا. نحو الصناعة التحويلية الغذائية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.

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