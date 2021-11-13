أدرار.. مصالح الأمن توقف شخص وتحجز قرابة 01 كلغ من الكوكايين

تمكنت عناصر الشرطة في أدرار وبالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي من توقيف شخص مشتبه فيه. كما حجزت كمية من المخدرات الصلبة متمثلة مادة الكوكايين حيث قدرت بقرابة 1 كلغ، حسب خلية الاتصال لأمن الولاية.

وجاءت العملية، إثر استغلال لمعلومات تفيد بمحاولة إدخال كمية معتبرة من هذه السموم إلى مدينة أدرار خلال الآونة الاخيرة . وهذا من أجل بيعها و ترويجها، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح أمن أدرار على توقيف الشخص المشتبه فيه. كما أكدت ذات المصالح أن بعد استكمال كل الإجراءات القانونية والتحقيق تم تقديم الشخص الموقوف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. أين صدر في حقه أمر إيداع الحبس المؤقت في انتظار محاكمته لاحقا.

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كما شهدت ولاية أدرار، شهر الماضي، عملية نوعية لقوات الشرطة والجيش الوطني. أين تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار. وهذا التنسبق مع أفراد الجيش الوطني من حجز كمية معتبرة من المخدرات.

وتمثلت الكمية المحجوزة في 20300 قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل” 02ملغ. كما تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار والترويج للمخدرات. أين تم توقيف شخصين متورطين في القضية وحجز سيارة رباعية الدفع وكذا حجز ثلاثة هواتف نقالة من بينها هاتف ثريا. وتجدر الإشارة إلى أن الموقوفان تم إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

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