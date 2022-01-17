أدرار: مواطنون يجمعون على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الكـوفيد

أدرار: مواطنون يجمعون على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار كورونا.

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أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 227494 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6413، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 343 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 154790. فيما يتواجد 45 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس السبت 505 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

أكد البروفيسور مرزاق غرناوط عميد كلية الطب بجامعة الجزائر، السبت، أن الجزائر في قلب الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مصلحة الحساسية والأمراض الصدرية بمستشفى الرويبة لاذاعة سطيف، أن ما يميز هذه الموجة إصابة الكبار والصغار على حد سواء، واصابات كثيرة بالمدارس.

وكشف غرناوط أن أعراض هذه الموجة تختلف عن سابقاتها وهي أن الفيروس ينتشر بقوة في الحًلق، ويسبب سيلان الأنف، صداع الرأس، التعرق، الفشل. بالاضافة الى ارتفاع درجة حرارة الجسم. مشيرا إلى أنه من يملك هذه الأعراض فهي كوفيد.

كما أكد ذات المتحدث أن الفيروس أكثر سرعة و انتشارا، وأقل خطورة محذرا في السياق ذاته من تسجيل وفيات يومية. كما أن اقسام الإنعاش متشبعة، وعدد المرضى بالمستشفيات يتزايد يوميا.