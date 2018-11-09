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أدرار: “نسعى لمبادرة صلح بين ملال.. مدوار وسرار”

الرياضة
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أدرار: “نسعى لمبادرة صلح بين ملال.. مدوار وسرار”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف عضو الرابطة الوطنية لكرة القدم، أكلي أدرار، عن سعيه رفقة باقي الأعضاء، لمبادرة صلح خلال مباراة اتحاد العاصمة، وشبيبة القبائل.

وصرح أكلي أدرار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “سنكون حاضرين اليوم الجمعة، في مباراة اتحاد العاصمة أمام شبيبة القبائل بملعب بولوغين”.

وأضاف: “سنسعى في مبادرة منا كأعضاء الرابطة، لإعادة الهدوء بين فريقي شبيبة القبائل واتحاد العاصمة، وتحديدا بين عبد الحكيم سرار، وشريف ملال”.

وتابع: “في مبادرة أخرى، اقترحنا على الرئيس مدوار، بحضور رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، مبادرة صلح مع شريف ملال، ومدوار أبدى موافقته”.


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