أدرار وتيميمون وبرج باجي مختار: مداومة 369 محلا تجاريا أول أيام عيد الفطر

تم تسخير 369 محل تجاري، لتقديم خدمات التموين خلال أيام عيد الفطر، بكل من ولايات أدرار وتيميمون وبرج باجي مختار.
وتم بولاية أدرار تسخير 214 محل لهذه المداومة موزعين على 26 مخبزة، و135 محل للتغذية العامة والخضر والفواكه.
إضافة إلى 50 محلا لأنشطة مختلفة وملبنة ومطحنة ووحدة لتوزيع المياه المعدنية.
أما بولاية تيميمون فقد جرى تسخير 102 محلا لمداومة عيد الفطر.
وشملت 15 مخبزة و77 محل للتغذية العامة والخضر والفواكه و10 محلات في مختلف الأنشطة الأخرى.
وبولاية برج باجي مختار الحدودية، فقد تم تسخير 13 مخبزة و27 محل للتغذية العامة و13 محل للأنشطة التجارية الخدماتية الأخرى.
التعليقات (0)