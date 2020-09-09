أدرار: وضع حيز الخدمة جهاز pcr بالمستشفى الجديد عبد الكريم بودرغومة

الوطني
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أدرار: وضع حيز الخدمة جهاز pcr بالمستشفى الجديد عبد الكريم بودرغومة
بقلم النهار أونلاين

أشرف اليوم الأربعاء، والي أدرار، العربي بهلول، على مراسيم التدشين ووضع حيز الخدمة جهاز(PCR)  بالمستشفى الجديد عبد الكريم بودرغومة.

كما تم وبمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل جهاز أخر، سيتم الإستفادة منه إلى حين إستكمال الإجراءات الإدارية.

وأهابت مصالح أدرار بكافة السكان، إلى الإلتزام والتقيد بكل الإجراءات والإحترازات للحفاظ على الصحة العمومية، وقاية من إنتشار فيروس كورونا.

وأكدت أن الوضع يفرض علينا أن نكون على قدر كبير من المسؤولية حتى نحافظ على أنفسنا وعلى أبنائنا.

وجددت ولاية أدرار الشكر للجيش الابيض من أطباء وممرضين وكافة مستخدمي قطاع الصحة خط الدفاع الأول في التصدي للجائحة.


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